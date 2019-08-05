Лето стремительно покидает Южный Урал

На этой неделе синоптики обещают пасмурную дождливую погоду.

В понедельник и вторник большая часть Челябинской области сможет отдохнуть от дождей, температура воздуха практически во всех районах будет варьироваться в пределах +22 - 24 градусов.

Во вторник, 6 августа, в областном центре будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха опустится до +20 градусов. Преимущественно такая же погода будет царить в Чебаркуле и Магнитогорске. Сатке и Озёрску в этот день повезет меньше, дожди здесь не прекратятся, а столбик термометра не поднимется выше 17 градусов со знаком «плюс».

В среду, 7 августа, дождь на Южный Урал вернутся дожди. В Верхнеуральске днем +14 - 16, небольшой дождь так же, как и в Верхнем Уфалее. Гидрометцентр обещает, что солнышко все же будет периодически выглядывать из-за туч.

В четверг, 8 августа, все так же будет лить дождь. Атмосферное давление чуть повысится до 736 мм ртутного столба. Скорость ветра в отдельных районах будет достигать 6 - 7 метров в секунду. В Челябинске в этот день будет +15 - 17, а по ощущениям +10.

Пятница, 9 августа, обещает быть «сухой» лишь для некоторых районов региона. Температура воздуха тоже немного «поползет» вверх. В Еманжелинске синоптики «пророчат» +23-25 без дождя. А в Златоусте и Сатке снова дожди. Жителям этих городов сайт «Первый областной» не советует забывать зонты дома всю неделю.

Выходные, 10 и 11 августа, лучше провести дома. Практически во всех районах области будет идти небольшой дождь, но будет тепло. В Магнитогорске +22 - 25 выше нуля, в Челябинске, Златоусте и Еманжелинске +20-24.