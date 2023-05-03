Летнюю жару и сильный ветер обещают синоптики жителям Челябинской области

Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду

Сегодня, 3 мая, в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, без осадков. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают южноуральцам повышение температуры до +28 градусов и сильный ветер.

В утренние часы в Челябинске температура воздуха составит около +10°C, днем ожидается повышение от +23 до +25°C. Ветер юго-восточный, южный 8—13 метров в секунду. Переменная облачность, без существенных осадков.

В Челябинской области утром также будет около +10°C, местами ниже. Днем жителей региона ждет летняя погода — столбики термометров поднимутся до +28°C, однако в отдельных районах синоптики прогнозируют около +23°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 15—18 метров в секунду.