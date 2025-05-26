Летний зной установится в Челябинской области на последней неделе мая

Температура может подняться выше +30 градусов

После кратковременного похолодания в Челябинской области установится летняя жара с температурами до +30 градусов и даже выше. Как сообщают синоптики, всю неделю регион будет находиться под воздействием антициклона: жара будет усиливаться, а осадков почти не будет. Подробнее о погоде с 26 мая по 1 июня — в материале ИА «Первое областное».

«Малоподвижный и развитый по вертикали антициклон будет препятствовать нормальному переносу воздушных масс с запада на восток. Это означает установление в уральских регионах по-летнему теплой погоды с дефицитом осадков»,— уточняют синоптики.

В Челябинске последняя неделя мая стартует с 23 градусов тепла. Постепенно воздух будет прогреваться, и к пятнице температура может подняться до +31 градуса. В первой половине недели синоптики обещают переменную облачность, во второй — солнечную погоду. Дождей не ожидается.

На юге региона жара также усилится к концу недели. Здесь, наоборот, в первой половине недели будет солнечно, во второй — облачно с прояснениями, но также без осадков.

Аналогично — на севере Челябинской области. Но на этой территории солнечная погода будет чередоваться с облачной.

В большинстве районов на протяжении всей недели будет ветрено.

Подробные ежедневные прогнозы читайте на нашем сайте.