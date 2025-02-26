Сезонный поезд «Таврия» вновь свяжет Челябинск и Севастополь в этом году. Из Севастополя первый состав отправится 20 мая, из Челябинска — 23-го, сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».
Из Челябинска поезд будет отправляться по пятницам в 03:25 по местному времени и прибывать в Севастополь в воскресенье в 18:25.
Из Севастополя состав будет уходить по вторникам в 00:15 и прибывать в столицу Южного Урала в четверг в 18:25.
«Поезд проследует через следующие региональные центры: Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь»,— рассказали в компании.
В составе поезда есть как купейные, так и плацкартные вагоны. Билеты уже в продаже.
Напомним, сезонный поезд «Таврия» между Челябинском и Севастополем запустили в 2024 году.