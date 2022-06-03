Летний автобус до берега Шершней запустили в Челябинске

Он отправляется от областной больницы каждые полчаса

В Челябинске начал свою работу новый сезонный автобусный маршрут № 38. Он курсирует между областной больницей и санаторием «Изумруд» у Шершневского водохранилища, следуя по улицам Блюхера, Кузнецова и Калининградской, сообщили сегодня, 3 июня, в администрации Челябинска.

Автобус ходит ежедневно каждые 30 минут. Первый рейс: от областной больницы — в 8:00, от санатория «Изумруд» — в 8:15. Последний рейс: от областной больницы — в 20:30, от санатория «Изумруд» — в 20:45.

В администрации Челябинска корреспонденту ИА «Первое областное» пояснили, что в конечной точке нового маршрута расположены два санатория и муниципальный пляж.

Маршрут будет действовать до 31 августа 2022 года включительно.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о планах по запуску автобуса до санатория «Изумруд». Согласно конкурсной документации, автобус должен вмещать 18 пассажиров, а перевозчик — принимать безналичную оплату.