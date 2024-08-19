Летние +24 градуса вернутся в Челябинскую область 20 августа

Но лишь в отдельные районы

Во вторник, 20 августа, на юг Челябинской области вернется настоящее лето: температура может подняться до +24 градусов. В горных районах по-прежнему будет прохладно. Синоптики областного Гидрометеоцентра также прогнозируют дожди.

В Челябинске в ночные часы градусники покажут около +10°C, днем потеплеет до +23°C. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит от +7 до +12°C, дневная — от +19 до +24°C. В горах будет заметно прохладнее — до +16°C. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.