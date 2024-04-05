Летнее тепло сохранится в Челябинске 5 апреля

Воздух прогреется до +18 градусов

Сегодня, 5 апреля, в большинстве районов Челябинской области сохранится теплая погода до +19 градусов. В горах и низинах будет холоднее. Осадков по-прежнему не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинской области показания термометров в утренние часы приблизятся к отметке +5°C, днем существенно потеплеет — до +16...+18 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно южного направления до 5—10 метров в секунду.

В Челябинской области утром ожидается около +5°C, местами ниже. В отдельных районах вероятны туманы. Днем температура поднимется до +14...+19 градусов, однако в горных районах и низинах будет около +11°C. Переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер южный, юго-западный до 3—8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.