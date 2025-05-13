Летнее тепло придет в Челябинск в середине мая

Температура воздуха поднимется выше 20 градусов

Уже через несколько дней пасмурная и прохладная погода в Челябинске сменится солнечной и по-летнему теплой. В четверг, 15 мая, воздух может прогреться до +23 градусов. До конца недели и, предварительно, в начале следующей температура не будет опускаться ниже 20 градусов, обещают синоптики.

«С Каспийского моря поднимается частый циклон, несущий на восточной периферии тепло Средней Азии. Он достигнет уральских регионов в четверг, 15 мая», — рассказали в Уральском гидрометеоцентре.

Но, предварительно, без осадков все же не обойдется: в отдельные районы Челябинской области атмосферные фронты принесут дожди и даже грозы.

В Челябинске постепенно теплеть начнет уже в среду, 14 мая: температура поднимется до +18 градусов. Но пройдет дождь. С четверга столбик термометра будет подниматься выше 20 градусов. Предварительно, без осадков.

На остальной территории конец недели также выдастся преимущественно солнечным и теплым: на юге региона будет выше 20 градусов. В северных районах синоптики обещают 18—20 градусов тепла.