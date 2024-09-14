Летнее тепло и небольшие дожди прогнозируют в Челябинской области 15 сентября

Бабье лето в самом разгаре

В воскресенье, 15 сентября, в Челябинской области местами температура воздуха вновь поднимется до +23 градусов. В отдельных районах сохранятся небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящая ночь в горах и низинах выдастся холодной: там температура упадет до +2 градусов. На остальной территории будет от +6 до +11 градусов. Днем потеплеет до +18...+23 градусов. Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер преимущественно северный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске ночью до +10 градусов, днем — до +22 градусов. Переменная облачность, дождя не будет. Ветер также северный от 4 до 9 метров в секунду.