Летнее тепло до +26°C и дожди ожидаются в Челябинской области на Пасху

Ветер усилится до штормовых значений

В предстоящие выходные, 19 и 20 апреля, в Челябинской области температура воздуха поднимется выше +20°C. Летнее тепло в регионе обеспечит находящийся на южной периферии циклон. Возможны небольшие дожди. Но уже в воскресенье вечером с севера начнет опускаться холодный фронт, из-за которого температура начнет снижаться, а осадки местами усилятся, сообщили в Уральском Гидрометеоцентре.

По данным южноуральских синоптиков, в Челябинске в ночь на субботу температура достигнет +3°C. Временами пройдут осадки. Днем потеплеет до +18…+20°C. Переменная облачность, дождей не предвидится. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В регионе градусники предстоящей ночью покажут от −1 до +4°C. Местами ожидаются небольшие осадки, на севере области — умеренные. Дневной прогрев составит от +16 до +21°C. Облачно с прояснениями, локально сохранятся небольшие дожди. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 20 апреля, в столице Южного Урала воздух прогреется до +24°C. Вероятен небольшой дождь. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В Челябинской области температура поднимется до +21…+26°C, однако при натекании облачности столбики термометров опустятся до +16°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, на севере — умеренные. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы от 15 до 20 метров в секунду.