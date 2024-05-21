Летнее тепло до +25 градусов придет в Челябинскую область 21 мая

День будет преимущественно солнечным

Сегодня, 21 мая, в Челябинской области ожидается теплая, но ветреная погода: столбики термометров поднимутся до +25 градусов, а порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. День выдастся без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром в Челябинске будет около +7°С, днем потеплеет до +23°С. День выдастся без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров в утренние часы достигнут +2°С, днем температура установится в пределах от +20 до +25°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.