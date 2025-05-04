Летнее тепло до +25 градусов ожидает жителей Челябинской области 5 мая

В отдельных районах могут пройти кратковременные дожди

В начале новой недели в Челябинскую область вернется летнее тепло: 5 мая температура воздуха поднимется до +20 градусов и выше. Правда, в горах и низинах сохранится прохладная погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на 5 мая может пройти слабый дождь. Градусники покажут около +9 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+23 градусов. Переменная облачность, без дождя. Ветер преимущественно западного направления, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

По области кратковременные дожди ожидаются как в ночные, так и в дневные часы. Ночью температура опустится до +6...+11 градусов, в горах и низинах — до +2. Днем потеплеет до +20...+25 градусов, в горных районах и низинах сохранится прохладная погода до +13 градусов. Ветрено.