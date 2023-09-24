Летнее тепло до +25 градусов обещают синоптики в Челябинской области 25 сентября

День будет солнечным

В понедельник, 25 сентября, в Челябинской области ожидается, вероятно, самый теплый день этой осени — воздух прогреется до +25 градусов. Погода будет преимущественно солнечной. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

В Челябинской области в ночь на понедельник столбики термометров покажут плюс 6 — 11 градусов, в горах и низинах будет холоднее — до +2 градусов. Днем потеплеет до плюс 20 — 25 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления 3 — 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики прогнозируют плюс 9 — 11 градусов, днем ожидается повышение температуры до плюс 22 — 24 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4 — 9 метров в секунду.