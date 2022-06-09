Летевшие в Екатеринбург самолеты из‑за непогоды посадили в Челябинске

Аэропорт им. Курчатова принял из Кольцово семь рейсов

Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Кольцово г. Екатеринбурга международный аэропорт им. Курчатова г. Челябинска сегодня утром, 9 июня, принял семь рейсов, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

В челябинском аэропорту совершили посадку самолеты, летевшие следующими рейсами: S7 1173 из Москвы, ДР 405 из Москвы, ДР403 из Москвы, ДР 515 из Санкт-Петербурга, U6 2904 из Оша, FV 6401 из Санкт-Петербурга и U6 2986 из Бишкека.

В Челябинске синоптики обещают на 9 июня облачную погоду с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов тепла при юго-западном ветре 6—11 метров в секунду.

Первому областному информагентству в челябинском аэропорту уточнили, что на текущий момент рейсы на Екатеринбург следуют в обычном режиме.