Летевшие в Челябинск самолеты приземлились в Екатеринбурге из-за тумана

Задержка составила до 13 часов

Из-за тумана, окутавшего Челябинск вечером 2 апреля, несколько самолетов были отправлены на запасной аэродром в Екатеринбург. В Челябинске они приземлились только сегодня утром, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе аэропорта Курчатов.

Речь идет о трех рейсах Москва — Челябинск, а также рейсах Ереван — Челябинск и Екатеринбург — Челябинск. Задержка составила до 13 часов.

«Мы не закрывались, мы работали в штатном режиме. Мы передавали данные по видимости экипажу, и экипаж сам принимал решение, будет ли он садиться в таких условиях или полетит на запасной аэродром. Сейчас все рейсы уже приземлились в Челябинске, аэропорт работает в штатном режиме»,— прокомментировала пресс-секретарь Елена Светлова.

Некоторые утренние рейсы сегодня отправляются из Челябинска также с небольшим опозданием.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сегодня в Челябинской области снова прогнозируют туманы.