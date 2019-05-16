/ «Летающим космодромом» из Челябинской области заинтересовались в Китае

Технология требует меньше вложений, чем разработки Илона Маска.

Южноуральскими космическими разработками заинтересовались китайские бизнесмены. Компания One Space заключила соглашением с акционерным обществом «Аэрокосмос» на выставке «Шелковый путь» в Сиане. Китайцы проявили интерес к проекту «летающего космодрома».



Специалисты из Челябинской области разрабатывают проект, позволяющий запускать спутниконосители не с земли, а с воздуха. Для этого переформатрируют самолет-тяжеловоз ИЛ-76 МД, сделав из него платформу для запуска ракет. Разработчики говорят, что подобная система позволит значительно сэкономить ракетное топливо и даст возможность производить запуск из любой точки планеты, причем не только с земли, но и с воздуха. Для этого самолет тяжеловоз ИЛ-76 МД переоборудуют и превратят в платформу для запуска ракет. По словам разработчиков, подобная система позволяет значительно сэкономить дорогостоящее ракетное топливо, а так же производить запуск в любой точке планеты.

Катапульта желтого цвета начинает плавно выдвигаться — это так называемый воздушный старт. Раскрывается специальный парашют, который может выдерживать до 40 тонн груза. Падение стабилизируется. В это мгновение включается маршовый двигатель, и ракета начинает набирать высоту. — отметил Председатель совета директоров ЗАО «Аэрокосмос» Олег Третьяков.

Отметим, что очередь на запуск небольших коммерческих спутников в космос достигает пяти лет. Именно поэтому разработчики уверены в востребованности подобной технологии. Они также уверяют, что стоимость подобных запусков минимум в три раза ниже, чем у Илона Маска.

Мы ждем китайскую делегацию сюда. Будем с ними отрабатывать детали. Проект большой, серьезный. Требует вливаний в инфраструтуру наземную, строительства взлетно посадочных полос, ангаров и помещений для состыковки спутника с ракетой. — рассказал Председатель совета директоров ЗАО «Аэрокосмос» Олег Третьяков.

В «Аэрокосмосе» уверены, что если партнеры из Китая согласятся на сотрудничество, компания получит необходимое финансировании. А значит, первые запуски состоятся уже через два-три года.