«Лестница проваливается, крыша протекает»: жители Чебаркуля просят признать их дом аварийным

В администрации города объяснили, как можно решить проблему ветхого здания

В Чебаркуле жители военного городка просят признать свой дом аварийным. По рассказам жильцов, здание находится в плачевном состоянии, но официально в программу переселения из аварийного жилья не включено. В администрации города ИА «Первое областное» ответили, что мэрия подготовила документы для дальнейшего принятия домов и коммунальных сетей на свой баланс. Это позволит оценить состояние дома и при необходимости расселить его.

«У нас такая проблема, живем в аварийном доме на улице Каширина, 15 в Чебаркуле. Лестница начала проваливаться, штукатурка облазит, крыша протекает. Много раз обращались в управляющую, но там никак не реагировали. Рядом с нашим домом стоит уже расселенный дом, там часто случаются пожары, дети лазят, бросают мусор. Выглядит как дом-призрак. Снесли бы его уже», — обратилась в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети жительница Чебаркуля Мария Катина.

Мэрия Чебаркуля сообщила ИА «Первое областное», что дом № 15 на улице Каширина находится в военном городке и относится к домам офицерского состава. В данный момент здание находится на землях Министерства обороны РФ.

«Администрация города провела работу по актуализации границ городского округа и направила документы в министерство. Наружные сети пока остаются на балансе Минобороны. За состоянием внутренних коммуникаций следит УК „Никосс“. Как только участок улицы Каширина, на котором располагаются 59 жилых домов, перейдет на баланс муниципалитета, возможно будет провести комиссию и оценить техническое состояние дома. Если экспертиза покажет, что дом находится в аварийном состоянии, то будет выдано соответствующее заключение и дом попадет в программу переселения», — добавили в мэрии.

Местные власти также пояснили, что после уточнения границ города необходимо будет принять на баланс муниципалитета и коммунальные сети, которые должны находиться в удовлетворительном состоянии. Напомним, что два года назад в военном городке была крупная коммунальная авария на сетях, из-за которой десятки домов зимой остались без отопления. На передачу сетей городу также может потребоваться продолжительное время.

Собственники квартир могут самостоятельно обратиться в лицензированную компанию для проведения независимой экспертизы. Но в этом доме в собственности находится всего три квартиры, при этом стоимость экспертизы составляет порядка 90 тысяч рублей — для жильцов такой вариант будет накладным.

Есть еще один вариант решения проблемы — жители дома № 15 на улице Каширина могут напрямую обратиться в Минобороны с просьбой организовать комиссию, которая оценит техническое состояние дома для дальнейшего признания здания аварийным, если для этого есть основания. За снос уже расселенных домов также отвечает владелец земли — в данном случае Минобороны РФ.