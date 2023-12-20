Лесники рассказали о штрафах за рубку елок в Челябинской области

Чаще всего нарушители приходят в лес за одним деревцем для себя

280 лесников патрулируют в эти дни леса Челябинской области. Вместе с полицией они ищут «черных лесорубов», которые пришли в лес за елками. Между тем рубка новогодних деревьев без разрешения может закончиться наказанием — каким, ИА «Первое областное» рассказал начальник отдела федерального государственного лесного контроля Главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.

«За незаконную рубку елок предусмотрено административное и уголовное наказание. Все зависит от суммы ущерба, который нанес человек», — замечает Шабунин.

Если ущерб менее пяти тысяч рублей, виновнику грозит штраф:

— 3—5 тысяч рублей для физических лиц;

— до 300 тысяч рублей для должностных лиц;

— и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Если ущерб более пяти тысяч, на нарушителя заведут уголовное дело по статье 260 УК РФ. В этом случае наказание будет куда как серьезнее: исправительные работы, условный срок или лишение свободы на срок от двух о семи лет.

В 2022 году, по словам Алексея Шабунина, лесники задержали шесть нарушителей. Четверо отделались штрафом — они срубили по елке себе. А на двоих завели уголовное дело: одному нарушителю назначили 200 часов исправительных работ, а второму дали два года лишения свободы. Последний осужденный нанес ущерб государству в размере 4,5 млн рублей.

«Чаще всего лесники задерживают людей, которые пришли в лес срубить елочку для себя. И только самый злостный нарушитель, которому дали два года, рубил деревья на продажу и успел загубить 524 елочки», — добавляет Алексей Шабунин.

В Челябинске между тем обнаружены нелегальные елочные базары. Полицейские продолжат рейды вплоть до конца года.