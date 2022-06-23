Лесничим Челябинской области выделят по 1 млн рублей на покупку жилья

Депутаты Заксобрания приняли закон о поддержке молодых работников лесной отрасли на селе

Работники лесничеств Челябинской области в 2022 году смогут получить по 1 млн рублей на покупку жилья. Соответствующий региональный закон сегодня, 23 июня, приняли депутаты Законодательного собрания.

По новому закону единовременную выплату смогут получить молодые специалисты лесной отрасли в случае их трудоустройства в сельскую местность и малые города Челябинской области. Законопроект внес губернатор Алексей Текслер.

На выплату могут претендовать специалисты, соответствующие следующим критериям:

возраст не старше 35 лет;

среднее профессиональное или высшее образование в лесной отрасли;

общий стаж работы в лесной отрасли не менее одного года;

нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса РФ;

замещающие должности руководителя, заместителя руководителя, инженера по охране и защите леса, инженера по лесовосстановлению, инженера по лесопользованию, начальника или заместителя начальника территориального отдела, лесничего, мастера леса, мастера участка, мастера питомника, начальника участка, заместителя начальника участка в государственных учреждениях, в том числе в их структурных подразделениях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо в поселках городского типа (рабочих поселках), либо городах с населением до 50 тысяч человек;

заключившие договор о предоставлении единовременной выплаты с исполнительным органом Челябинской области, осуществляющим полномочия в области лесных отношений;

не имеющие неисполненных обязательств по договору о целевом обучении.

Расходы на предоставление единовременной выплаты предусмотрены в областном бюджете на 2022 год.

Проект закона депутатам ЗСО представил исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин. Документ был принят сразу в первом и третьем чтениях, минуя второе.