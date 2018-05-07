/ Минздрав составил методичку по лечению курильщиков

Медики намерены снизить количество страдающих никотинизмом людей

Врачи России впервые за свою практику получили инструкции по лечению курильщиков. Минздрав объявил «войну» табакозависимым людям и разработал клинические рекомендации, включающие в себя профилактические беседы, когнитивно-поведенческую и фармакологическую терапии. Курс позволит избавиться от никотиновой зависимости за полгода, в тяжелых случаях — за год.

Если пациент не желает бросать курить, врач должен через полгода пригласить его для повторной беседы, проверить, как меняется его здоровье под воздействием никотина и провести следующую мотивационную беседу с использованием этих аргументов. — передают «Известия» слова главного научного сотрудника Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Р Ф Галины Сахаровой.

Лечением курильщиков могут заниматься терапевты, психиатры, наркологи и пульмонологи. Среди «запрещенных приемов» — антидепрессанты, лазерная терапия, гипноз, электронные сигареты.