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Минздрав составил методичку по лечению курильщиков

Медики намерены снизить количество страдающих никотинизмом людей
сегодня в 12:39
  |  Общество

Врачи России впервые за свою практику получили инструкции по лечению курильщиков. Минздрав объявил «войну» табакозависимым людям и разработал клинические рекомендации, включающие в себя профилактические беседы, когнитивно-поведенческую и фармакологическую терапии. Курс позволит избавиться от никотиновой зависимости за полгода, в тяжелых случаях — за год.

Если пациент не желает бросать курить, врач должен через полгода пригласить его для повторной беседы, проверить, как меняется его здоровье под воздействием никотина и провести следующую мотивационную беседу с использованием этих аргументов. — передают «Известия» слова главного научного сотрудника Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Р Ф Галины Сахаровой.

Лечением курильщиков могут заниматься терапевты, психиатры, наркологи и пульмонологи. Среди «запрещенных приемов» — антидепрессанты, лазерная терапия, гипноз, электронные сигареты.

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