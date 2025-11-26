Леса Челябинской области взяли под усиленную охрану в предновогодний период

За незаконную рубку предусмотрена уголовная ответственность

В преддверии новогодних праздников леса Челябинской области взяли под усиленную охрану, чтобы предотвратить незаконную рубку хвойных деревьев. В региональном ГУ лесами нарушителей предупредили об административной и даже уголовной ответственности.

Охранять молодые деревца будут 273 инспектора. Кроме того, организован 41 стационарный пост и 104 мобильные группы с полицией.

Пойманных браконьеров ждет административная ответственность. Гражданам грозит штраф 3—5 тысяч рублей в зависимости от способа рубки, должностным лицам — от 20 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 200 тысяч до полумиллиона. Инструменты конфискуют. При ущербе свыше пяти тысяч рублей предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы либо штраф до 3 миллионов рублей.

Ущерб тоже придется возмещать. За одну сосну — от 4 до 20 тысяч рублей, за пихту — от 2,5 до 12 тысяч.

На сегодняшний день уже проведено свыше 260 патрулирований и 77 профилактических бесед.

По итогам 2024 года было проведено 1415 рейдов и выявлено шесть случаев незаконной рубки. Ущерб превысил 850 тысяч рублей.