/ На 89-м году жизни скончался народный артист СССР Леонид Броневой

Актер ушел из жизни после тяжелой болезни.

Сегодня в 7:30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой.

— передают РИА Новости слова директора театра «Ленком» арка Варшавера.

Сегодня, 9 декабря, ушел из жизни народный артист СССР, актер театра и кино Леонид Сергеевич Броневой. Ему было 88 лет. О смерти актера сообщил директор московского театра «Ленком», в котором служил Броневой. Сообщается, что он умер в больнице после тяжелой болезни.Отмерим, что даты прощания и похорон будут названы позже. Леонид Броневой запомнился зрителям по фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен». Также на счету актера многочисленные роли в ведущих театрах. Леонид Броневой связан и с Южным Уралом. В начале своей карьеры по распределению он попал в Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина.