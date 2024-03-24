Леонид Агутин и Анжелика Варум перенесли концерт в Челябинске на осень

Артисты должны были выступить 25 марта

Леонид Агутин и Анжелика Варум перенесли концерт в Челябинске, который должен был состояться 25 марта, на ноябрь этого года. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале.

Новая дата выступления звездной пары — 27 ноября 2024 года. Концерт пройдет во дворце спорта «Юность», как и было запланировано изначально.

«Все купленные билеты будут действительны на новые даты. Если вы хотите вернуть денежные средства, пожалуйста, обратитесь к билетному оператору, в котором приобретались билеты»,— говорится на странице Леонида Агутина.

Перенесли концерт и в Екатеринбурге. Новая дата — 28 ноября.