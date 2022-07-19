Ленинградский мост в Челябинске полностью откроют после переноса теплосетей

Работы будут завершены к середине августа

Частично движение по Ленинградскому мосту в Челябинске открыли в минувшую пятницу. Полностью мост будет открыт для транспорта только через месяц — после того, как сотрудники АО «УСТЭК-Челябинск» перенесут теплотрассу в другое место. В пресс-службе ресурсоснабжающей организации рассказали, зачем уберут действующие сети.

Во время реконструкции Ленинградский мост стал выше и шире, что повлекло за собой изменения в устройстве подземных инженерных сетей. Для того чтобы в будущем не проводить раскопки для замены труб на новом уложенном дорожном полотне и не перекрывать движение, было решено перенести теплотрассу на другой участок.

«Работа кипит полным ходом. Уже привезли новые стальные трубы в ППУ-изоляции диаметром 720 мм, производится монтаж тепломагистрали. Чтобы уложить их, сотрудники подрядной организации администрации города выкопали новую траншею длиной порядка 250 метров. Параллельно с укладкой новой происходит демонтаж ранее возведенной тепловой сети»,— рассказали в ведомстве.

По словам технического директора АО «УСТЭК-Челябинск» Виктора Крылова, еще на начальном этапе реконструкции моста стало понятно, что без переноса теплотрассы не обойтись. Сотрудники организации детально прописали все требования к планируемым работам: от типа прокладки труб до необходимого оборудования.

Во время проведения работ сотрудники АО «УСТЭК-Челябинск» отметили, что тепломагистрали находились в добротном состоянии. Однако менять их все равно пришлось бы со временем. Теперь же жители, подключенные к ним, будут обеспечены надежным теплоснабжением на долгие годы.

Ленинградский мост частично открыли в минувшую пятницу, 15 июля, после реконструкции, которая продолжалась больше года. Для автомобильного транспорта движение открыто в сторону Тракторозаводского района. Для трамваев № 15 и 18 движение открыто в обоих направлениях.