Ленинградский мост в Челябинске начнут реконструировать в 2021 году

Строители готовят площадку под буронабивные сваи.

В Челябинске идут работы по реконструкции Ленинградского моста через реку Миасс. Сейчас готовится строительная площадка под устройство буронабивных свай. Городской комитет дорожного хозяйства совместно с генподрядчиком и субподрядными организациями определили перечень работ до 2020 года.



«В этом году планируется завершить основные мероприятия по переустройству инженерных сетей, а также установить буронабивные сваи в количестве трёх штук. В настоящее время уже начались работы по устройству буронабивных свай фундамента второй опоры будущего моста. Основные работы по реконструкции начнутся после демонтажа мостового сооружения в мае следующего года»,— рассказали сайту «Первый областной» в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Напомним, о намерениях властей реконструировать мост по проспекту Победы стало известно в октябре этого года. Именно тогда на портале Госзакупок открылся аукцион. Его начальная стоимость составила 998,6 миллиона рублей. По планам администрации Челябинска, завершить работы на объекте планируется в 2022 году.