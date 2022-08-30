С 31 августа по 2 сентября в России будет проходить просветительский марафон общества «Знание». В Челябинске события марафона будут транслировать в прямом эфире на двух площадках: в городском саду им. А. С. Пушкина и на набережной реки Миасс возле Сада камней, сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе правительства Челябинской области.
Первая площадка будет работать 31 августа с 16:00 до 20:00. Вторая — 2 сентября с 12:00 до 15:00. Кроме того, следить за трансляциями можно будет на официальном сайте марафона marathon.znanierussia.ru и на сайте Областного телевидения 1obl.tv.
В качестве лекторов на марафоне выступят пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, глава ЛНР Леонид Пасечник, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, президент «Сбербанка» Герман Греф, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.
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