Лекции просветительского марафона общества «Знание» покажут в Челябинске

Прямые трансляции будут организованы на двух площадках

С 31 августа по 2 сентября в России будет проходить просветительский марафон общества «Знание». В Челябинске события марафона будут транслировать в прямом эфире на двух площадках: в городском саду им. А. С. Пушкина и на набережной реки Миасс возле Сада камней, сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе правительства Челябинской области.



Первая площадка будет работать 31 августа с 16:00 до 20:00. Вторая — 2 сентября с 12:00 до 15:00. Кроме того, следить за трансляциями можно будет на официальном сайте марафона marathon.znanierussia.ru и на сайте Областного телевидения 1obl.tv.



В качестве лекторов на марафоне выступят пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, глава ЛНР Леонид Пасечник, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, президент «Сбербанка» Герман Греф, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.