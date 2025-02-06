Лектор из Челябинска победила в партнерской номинации конкурса «Знание. Лектор»

Южноуральский врач сможет прочитать несколько публичных лекций на борту теплохода

Врач-эндокринолог клинической больницы «РЖД-Медицина» в Челябинске Наталья Кабачкова вошла в число победителей специальной номинации конкурса «Знание. Лектор». Церемония награждения победителей четвертого сезона состоялась 5 февраля в Национальном центре «Россия» в Москве, сообщает пресс-служба общества «Знание».

Четвертый сезон конкурса проходил с 23 апреля 2024 года по 5 февраля 2025-го. В нем приняли участие свыше 19 тысяч человек из всех регионов России, включая более 5 тысяч школьников в специальной номинации.

«Участники готовили авторские лекции по 14 конкурсным тематикам и прошли многоступенчатый отбор, который включал обучение публичным выступлениям, организацию собственных лекций в родном регионе, собеседования с экспертами. Конкурс составил более 100 человек на место. В финал вышли 140 сильнейших участников среди взрослых и студентов из 52 регионов России. Каждый из них получил почетное звание лектора Российского общества „Знание“», — говорится в сообщении.

Победителями стали 70 лекторов из 37 регионов страны. Каждый получил по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента, сообщают организаторы.

Представительница Южного Урала в числе победителей спецноминации, учрежденной судоходной компанией и туроператором «ВодоходЪ», получила в подарок круиз продолжительностью до семи дней с возможностью проведения лекций на борту теплохода.