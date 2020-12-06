Лекарство в лотерею, открытие катка и психбольница: актуальные события Челябинской области за неделю

Сайт «Первый областной» подготовил традиционный дайджест.

Ещё одна неделя подошла к концу, самое время вспомнить наиболее интересные события, произошедшие на этой неделе в Челябинской области. Поехали!

Двухлетняя Василиса из Челябинска, страдающая редкой генетической болезнью, выиграла в лотерею дорогостоящее лекарство. В ноябре этого года малышке ввели препарат, и, по словам её мамы, Василиса крепнет на глазах.

Первая леди Челябинской области Ирина Текслер стала учредителем «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». По её словам, впереди много проектов, реализация которых позволит ускорить процесс доведения определённой помощи до адресата. Подробнее — в нашем материале.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на этой неделе представил разработанный экологический стандарт региона. В документе перечислен свод запретов и норм в отношении тех, кто может повлиять на окружающую среду. Какое мероприятие будет реализовано одним из первых — читайте здесь.

В субботу, 5 декабря, в челябинском парке имени Терешковой открылся уникальный каток. Его площадь составляет три тысячи квадратных метров, длина дорожек — 800 метров. Днём покататься можно бесплатно. На открытии катка присутствовали Алексей Текслер с сыном и другие чиновники.

Зарезавшего на глазах у детей свою супругу уроженца Башкирии поместили в стационар для прохождения психиатрической экспертизы. По словам старшего следователя следственного отдела по городу Сатка Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Евгения Козлова, по результатам экспертизы будет принято решение либо о принудительном лечении, либо о тюремном заключении.