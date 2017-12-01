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/ 14-летнего мальчика из Озерска обеспечили жизненно важными лекарствами после депутатского запроса

14-летнего мальчика из Озерска обеспечили жизненно важными лекарствами после депутатского запроса

Стимулирующий работу костного мозга препарат стоит 80 тысяч рублей за упаковку.
сегодня в 16:50
  |  Общество

14-летнему подростку из Озерска, страдающему от тяжелого заболевания, каждый квартал требуются льготные лекарства. Препарат «Револейд» входит в список жизненно важных, поэтому подростку он должен предоставляться бесплатно. Одна упаковка стоит 80 тысяч рублей. Однако семье подростка пришлось столкнуться с перебоями в получении льготных медикаментов.

«Револейд» — это стимулятор костного мозга, для Артема он включен в перечень жизненно необходимых препаратов. Местные чиновники от медицины очень долго не выписывали нам его, ссылаясь то на нехватку, то на отсутствие средств, а когда выписали — долго не могли определить, какой бюджет будет это лекарство оплачивать. Я обращалась во все инстанции, кое-как нас обеспечили на первые три месяца. А потом началась настоящая война: сроки подходят, новой партии препарата нет. Мы сходим с ума от тревоги, сыну нельзя пропускать ни одного приема таблеток! Обращение к депутату Госдумы Владимиру Бурматову стало нашей последней надеждой! Он помог решить вопрос. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Юлия Янковская.

Владимир Бурматов подключился к решению вопроса, обратившись с запросом в Министерство здравоохранения региона. После этого удалось найти необходимый для подростка препарат.

Здесь тот самый случай, когда каждый день промедления может стать смертельно опасной. Но этот вопрос необходимо решать системно. Мы помогли тем, кто обратился, но еще много людей сталкиваются с этой проблемой. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Отметим, что подросток и его мама во время личного приема граждан депутатом поблагодарили Владимира Бурматова за содействие в получении дорогого лекарства.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Наталья
21:49, 01.12.2017
Так депутать помог решить вопрос или объявленный мамой сбор по соцсетям на таблетки? И как понять "должен обеспечиваться бесплатно", а в соцсетях во-всю сбор денег шел на это самое лекарство?

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