Минздрав России: лекарств для льготников хватит на 5,5 месяца

Глава ведомства заявил, что зарубежные фармацевтические компании продолжают поставки в России в "штатном режиме"

На ближайшие пять с половиной месяцев льготники обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Для льготных категорий граждан у нас в регионах запас составляет больше 5,5 месяца, и мы авансируем в том числе закупку»,— сказал министр в интервью каналу «Россия 1».

По словам Мурашко, фармкомпании пока продолжают поставки в России в штатном режиме.

Спрос на лекарства в России вырос за последние недели на фоне тревожных новостей о том, что часть зарубежных фармацевтических компаний приостановили инвестиции в Россию (среди них Novartis AG, MSD, Eli Lilly, Pfizer и Bayer).

Росздравнадзор Челябинской области открыл горячую линию по вопросам поставок лекарств в аптеки.

