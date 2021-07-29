Легион Марии. В Магнитогорске хрупкая девушка каждый день спасает людей

Мария Скобкина уже девять лет руководит поисковиками-добровольцами

В Магнитогорске десятый год действует группа спасения «Легион-Спас». Как и по всей стране, она состоит из добровольцев. За эти годы неравнодушные магнитогорцы нашли больше тысячи людей, разработали свою систему поисков и почти ежедневно помогают южноуральцам в самых непростых ситуациях. У истоков движения стоит хрупкая Мария Скобкина. Информагентству «Первое областное» она рассказала, как в нашем стремительном ритме жизни успевает растить детей, работать в медицине и спасать людей.

«Весной-2012 в Магнитогорске разыскивали маму двоих детей Олесю Карпову. Тогда это вызвало такой шок и резонанс среди горожан. Женщины просто след простыл. У меня сердце разрывалось. Я представляла, что сейчас ее дети плачут, ждут маму, а мамы нет. И никто не знает, где она. Мы вышли с мужем в город, стали расклеивать ее ориентировки на улицах. Это были просто фотографии с приметами и просьбами о помощи»,— начинает свой рассказ Мария.

Позже с ней связался челябинский отряд «Легиона» и предложил координировать магнитогорскую группу, которую еще нужно было собрать. Так Мария стала спасателем-добровольцем.





За ее плечами уже более тысячей спасенных жизней, и есть свои методы поиска.

«Подростки пропадают чаще всего из-за непонимания среди сверстников или родителей. Их в нашей группе называют бегунками. На поиски ребенка готовы выехать гораздо больше людей, чем, например, страдающей заболеваниями бабушки. Очень эффективны ориентировки в соцсетях, особенно во „ВКонтакте“. Люди пишут, звонят практически сразу после размещения: „Видели, сидит ваша бабушка в сквере на лавочке“», — продолжает Мария.

Сейчас уже полиция напрямую связывается с ней и просит о помощи в поиске. У «Легиона» гораздо больше возможностей собрать добровольцев. Люди чаще откликаются на помощь таким же простым горожанам-волонтерам. Сейчас «Легион» — это не только поиск, но помощь, спасение людей в самых непростых ситуациях.

«Недавно мы доставали застрявшие в грязи автомобили с семьями. В машинах были мамы и дети, они застряли в Башкирии на подъезде в Магнитогорск. Местная администрация могла вызвать технику только к утру. Мы скоординировали действия джиперов Магнитогорска, это тоже ребята-волонтеры на внедорожниках. Они и вытащили из грязи напуганных мамочек и детей. В начале месяца помогали погорельцам в Джабыке и Запасном, увозили гуманитарную помощь. Этой зимой, когда сотни человек застряли в метель 23 февраля, десятки людей предлагали свою помощь. Люди звонили и отправляли с нами термосы с горячим чаем, пирожки для нас и тех, кто оказался в снежном плену. Горожане скидывали нам на карточки деньги на бензин и солярку. Те, кто управляет внедорожниками, выезжали вместе с нами. Надо понимать, что эта операция спасения была большим риском и для добровольцев», — рассказывает Мария.

То, как могут пострадать поисковики, Мария знает не понаслышке. Несколько лет назад один из поисковиков на прочесе в сложной местности сломал руку, а еще двое после укусов клещей долго лечились от боррелиоза. Сейчас все волонтеры снаряжены аптечками и действуют четко по технике безопасности.







Сама Мария работает анестезистом. В сложные периоды активных поисков приходится подменяться с коллегами. А вот в семье уже привыкли к образу жизни Марии — это беспрестанная связь с телефоном, сотни входящих сообщений и быстрая на них реакция.

«Если бы не поддержка семьи — моей мамы и свекрови, я бы не справилась. Хотя были разные моменты и непонимание тоже. Мама готовит пирожки на поиски, термос с чаем. Свекровь очень выручает, всегда остается с детьми. Муж умер, но он меня всегда поддерживал», — рассказывает героиня.

Легион она называет своим хобби, ребенком и работой. И мечтает о простом: чтобы люди не проходили мимо чужой беды.

«Я хочу, чтобы, увидев человека с инсультом на улице, не думали, что это какой-то алкаш. Да даже если и алкаш, но ведь и ему нужна помощь. Или чтобы не проходили мимо ребенка, задыхающегося от астмы. Это моя личная боль, это приключилось с моим ребенком. На улице начался приступ, а люди просто шли мимо. Я хочу, чтобы не было этого равнодушия», — говорит Мария.