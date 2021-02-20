Легенде южноуральской пожарной охраны вручат награду президента России

Уже 74 года он работает на благо «чрезвычайного» ведомства

В пожарной охране Челябинской области служит своя «легенда» — Абрам Каплан. Уже 74-й год он остается действующим сотрудником «чрезвычайного» ведомства. Труженик тыла, заслуженный работник МВД СССР, почетный судья всесоюзной категории по пожарно-прикладному спорту, историк пожарной охраны и краевед также много лет является коллекционером и энциклопедистом.

В своей сфере Абрам Каплан прошел путь от рядового пожарного до заместителя начальника Управления пожарной охраны Челябинской области.

«Профессионализм и выдержка, всегда отличавшие Абрама Львовича, стали залогом того, что крупные пожары на промышленных объектах и в жилом секторе ликвидировались грамотно, в короткие сроки и с наименьшим материальным ущербом. Сотни людских жизней были спасены за долгие годы службы», — рассказывают о легенде в ГУ МЧС России по Челябинской области.

После 40 лет боевой работы Абрам Каплан перешел в методисты Пожарно-технической выставки Челябинской области, где работает уже 34-й год. Он внес неоценимый вклад в дело — несколько десятков пожарных депо были построены по инициативе и при непосредственном участии Абрама Каплана.

В 2017 году легенде пожарной охраны вручили удостоверение почетного гражданина Челябинской области с формулировкой «За выдающиеся заслуги в развитии пожарной охраны, большую общественную работу по сохранению исторической памяти».

В конце прошлого года, 25 декабря, президент Российской Федерации подписал указ о присвоении Абраму Каплану почетного звания «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации».

Одну из наивысших для огнеборцев наград вручит Абраму Каплану губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Торжественное мероприятие состоится в День защитника Отечества — 23 февраля.