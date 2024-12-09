Легендарный реактор Курчатова «Аннушка» показали Артему Жоге в Озерске

Полпред президента и губернатор Челябинской области посетили ПО «Маяк»

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывали на объектах химического и химико-металлургического производства ПО «Маяк» в Озерске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Гостей познакомили со спецификой технологических процессов и ассортиментом спецпродукции, которую сегодня выпускают ключевые заводы предприятия. А на заводе химического производства показали музейную экспозицию, посвященную созданию первого промышленного уран-графитового реактора для наработки оружейного плутония для первой советской атомной бомбы.

Реактор «Аннушка», запущенный Игорем Курчатовым в 1948 году, стал первым в СССР по-настоящему масштабным производственным объектом атомной промышленности России.

Губернатор Алексей Текслер и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога 9 декабря работали в закрытых городах Челябинской области. В Снежинске они возложили цветы к мемориалу погибших воинов и осмотрели производственные площадки Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, а в Озерске побывали в техническом колледже, где готовят специалистов для атомной отрасли, и на ПО «Маяк». В Озерске Жога провел совещание по развитию городов присутствия ГК «Росатом».