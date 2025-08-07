Легендарному танку Т-72 с челябинским двигателем исполнилось 52 года

Создано 45 опытных образцов и порядка 30 серийных модификаций

Легендарному танку Т-72 исполнилось сегодня 52 года. 7 августа 1973 года, танк Т-72 был принят на вооружение, сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод».

«Семьдесятдвойка» занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый танк современности. Этот танк поставлялся в армии более 50 стран мира. На протяжении полувека конструкторы поэтапно совершенствовали эту боевую машину.

«Всего было создано 45 опытных и порядка 30 серийных модификаций танка Т-72. Каждая из них обладала новыми улучшениями, увеличивающими защищённость и боевую мощь», — уточнили на предприятии.

Т-72 — это нестареющая легенда. Он имеет неисчерпаемый модернизационный потенциал и продолжает совершенствоваться и сегодня с учетом боевой эксплуатации в ходе специальной военной операции.