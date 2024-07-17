Легендарная интернациональная бригада «Пятнашка» посетила Челябинск

Гости оценили помощь региона передовой и познакомились с новейшими технологиями для ведения боевых действий

Сегодня, 17 июля, в Челябинск c ознакомительным визитом и для обмена опытом прибыла военная бригада «Пятнашка».





Военнослужащие посетили региональное отделение Союза ветеранов ГРУ. Встреча состоялась на площадке, где ветераны организовали собственное производство военной техники, комплектующих, специальных средств и амуниции. Здесь изготавливают и отправляют на передовую самые востребованные военные изделия под названием «Контур». Кроме того, занимаются ремонтом коптеров разных модификаций.

«В зоне СВО много южноуральских бойцов, и Челябинская область много помогает. Мы приехали рассказать о ваших славных бойцах и познакомиться с регионом, который очень много делает для фронта. Нам важно сказать спасибо тем людям, которые трудятся 24/7. Их вклад в нашу общую победу сложно переоценить», — говорит заместитель командира отряда «Пятнашка» с позывным «Горец».

Затем делегация посетила Челябинский радиозавод «Полет». Инженеры предприятия представили свои разработки, а также по приглашению военнослужащих совсем скоро отправятся в зону проведения СВО для того, чтобы оценить работу своих установок в реальных условиях.

«Здесь представлены изделия в трех вариантах: окопные, мобильные и стационарные системы. Все они предназначены для поставки в зону проведения спецоперации. Они устанавливаются как на военную технику, так и на гражданскую, а также на землю. Сейчас мы представляем наши опытные образцы, то, как мы видим и как они должны работать», — комментирует ведущий инженер-схемотехник Иван Портягин.

В филиале фонда «Защитники Отечества» военнослужащие узнали о социальных проектах по адаптации и реабилитации. Оценили центр занятости населения, который недавно начал действовать на базе филиала, — здесь бойцам помогают найти подходящую работу или переучиться. В фонде также оказывают всю необходимую психологическую и юридическую помощь.

«Проехался по вашим центрам, потому что я как командир всегда обеспокоен, как живут наши семьи, потому что в ополчении живем одной большой семьей. Приехал в центр, посмотрел, что у вас все собрано в единое окно: и сфера подготовки, и реабилитация, — все в одном месте. Психологическая помощь семьям — основа. Я еду окрыленный, и мне есть что моим бойцам сказать», — говорит командир батальона Ахра Авидзба с позывным «Абхаз».

Затем интернациональная бригада посетила выставку трофейной техники НАТО, которая в эти дни проходит около ЛА «Трактор». Они оценили работу южноуральских бойцов, которые приложили силы, чтобы уничтожить вражескую технику.

«Мы ездим по городам не потому, что хотим чему-то научить. Нет. Мы ездим, чтобы понять, что пока мы в окопе — у нас (в тылу) все хорошо. Мы именно поэтому туда (на фронт) пошли, чтобы здесь было тихо и спокойно», — отметил командир «Абхаз».

В завершении своей программы бойцы посетили пункт отбора на военную службу Челябинска. Командир бригады пообщался с будущими бойцами, поделился своим военным опытом. Поинтересовался у ребят их профессиональными навыками, наличием военного опыта, ответил на все вопросы.

«Я очень благодарен, что мы побывали сегодня здесь, получили ответы ряд вопросов, в том числе технического характера. Все это послужит развитию боеспособности, оборонительной способности нашего подразделения», — сказал, в частности, «Абхаз».