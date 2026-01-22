Ледяной фонтан Зюраткуля зимой 2026 года может вырасти выше 16 метров

Тогда он побьет собственный рекорд

В этом году погодные условия позволили ледяному фонтану на Зюраткуле вырастить широкое основание. Причудливая глыба уже увеличилась в высоту до 15 метров. Зафиксированный максимум — 16 метров.

«Но это не предел. Своего пика он достигает обычно к концу февраля», — рассказывают журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе нацпарка «Зюраткуль».

Бывают годы, когда у фонтана формируется тонкое основание. В таких случаях он рано ломается и тает.

«В этом году благодаря тому, что основание очень широкое, мы предполагаем, что он простоит очень долго, до конца марта, и побьет свой 16-метровый рекорд», — загадывают в национальном парке.