Ледовый каток в парке имени Терешковой в Челябинске работает последнюю неделю

В этом сезоне он стал самым популярным у горожан

Последние работающие катки под открытым небом прекращают свою работу. О закрытии сезона в детском парке имени В. В. Терешковой сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.

Последние пять сеансов катания проведут в воскресенье, 24 марта.

За прошедшую зиму каток «Выше звезд» в парке Терешковой стал самым популярным среди уличных катков: его посетили около 50 тысяч человек.

Напомним, что уже завершили ледовый сезон в горсаду имени А. С. Пушкина, парке Гагарина, спортивном комплексе «Металлург» на ЧМЗ, Саду Победы и на лыжной базе в районе ТРК «Фокус».