Ледовый городок в центре Челябинска всё-таки построят

Власти города подготавливают рекомендации по посещению городка совместно с Роспотребнадзором.

В этом году ледовый городок на площади Революции в Челябинске всё-таки построят несмотря на многочисленные коронавирусные ограничения. На сегодняшний день власти города совместно с региональным Роспотребнадзором разрабатывают правила посещения городка. Об этом сегодня, 23 ноября, во время аппаратного совещания сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

«Мы планируем получить от Роспотребнадзора рекомендации по соблюдению всех профилактических мер, которые необходимо будет соблюдать при посещении городка. Праздничные и концертные мероприятия на территории ледового городка проводиться не будут. Он будет использоваться как прогулочная зона, будут горки, на которых дети будут кататься с соблюдением дистанции»,— рассказала мэр.

Напомним, строительство ледового городка на площади Революции запланировано на начало декабря. В этом году горожан ждёт космическая тематика: такое решение было принято челябинцами путём голосования на портале «Активный житель-74».