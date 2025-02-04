Ледовый городок в Челябинске пережил оттепель и снова работает

В нескольких городах Южного Урала скульптуры и горки уже демонтируют

Температура воздуха в Челябинске опустилась ниже нуля. В ближайшие дни обещают до минус 12°С. Челябинский ледовый городок «Остров сокровищ» пережил оттепель и снова работает. Его можно посетить с 8 до 23 часов, сообщает управление культуры города Челябинска.

Не такими стойкими оказались городки в Магнитогорске, Миассе, Троицке и Копейске. Они начали таять и подверглись демонтажу.

Это грустно, но неудивительно. Ведь первого февраля температура воздуха поднималась до плюс 3,8 градуса. На сегодняшний день это абсолютный рекорд на начало февраля.