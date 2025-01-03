Ледовый городок «Остров сокровищ» закроют с 4 января

Причиной стало установившееся тепло



С 4 января ледовый городок «Остров сокровищ» на площади Революции в Челябинске будет закрыт. Обо этом сообщили в управлении культуры города.

На такие меры организаторы зимних развлечений пошли, чтобы обеспечить безопасность посетителей городка. При плюсовых температурах воздуха делать это небезопасно.

Когда челябинцам снова можно будет пользоваться городком, сообщат дополнительно, отметили в управлении культуры.

Ограничения ввели не только в Челябинске. Ледовые городки на время оттепели закрыли в Миассе, Троицке, Агаповском районе, мониторят ситуацию в Магнитогорске.