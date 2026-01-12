Ледовый городок на площади Революции в Челябинске посетили 182 тысячи человек

Новогодние площадки в каникулы приняли рекордное количество горожан

Челябинск побил рекорды посещаемости новогодних площадок. Ледовый городок на площади Революции посетило 182 тысячи человек с 30 декабря по 11 января, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Как сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, эта цифра почти на 12 тысяч превышает показатели прошлогодних новогодних каникул. Количество посетителей фиксировали специальные камеры.

Спросом пользовались и муниципальные катки. Всего их в праздники посетили более 50 тысяч человек. Лидером стал каток в детском парке имени Терешковой, который принял 18 тысяч гостей. Примерно по 15 тысяч человек покатались на коньках в парке имени Гагарина и в Городском саду имени Пушкина.

Рекордные цифры продемонстрировали и городские учреждения культуры. Муниципальные кинотеатры за время каникул собрали 15 100 зрителей, а театры — 15,5 тысячи.