Ледовый городок Копейска украсят образы русских богатырей

В администрации города определились с темой горок и фигур

В Копейском городском округе ледовый городок на центральной площади украсят образы русских богатырей. В администрации определись с концепцией ледового городка, который будет построен на площади перед торгово-развлекательным центром «Слава», сообщили в мэрии.

По традиции ледовый городок с горками, фигурами и сооружениями для зимних забав развернется на большой площади возле торгово-развлекательного комплекса «Слава». В администрации уже разработали эскизы ледового городка, который будет создан в стиле русских сказок и богатырских былинах. Площадь украсят фигуры Алеши Поповича, Ильи Муромца, Добрыни Никитича, не обошлось без образа и Соловья Разбойника. Рядом расположатся ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки и других богатырей.

По данным администрации, ледовые фигурки будут оснащены разноцветной подсветкой.

В Челябинске, тем временем, уже объявили торги на возведение, содержание и демонтаж новогоднего ледового городка. Проект в этом году посвящен героям русских сказок в дремучем лесу.