Ледовый городок — 2025 в Челябинске станет «Островом сокровищ»

Концепцию выбирали сами горожане путем голосования

Челябинцы выбрали концепцию главного ледового городка к следующему Новому году. Темой станет «Остров сокровищ», сообщили в пресс-службе управления культуры города.

Напомним, голосование прошло на платформе обратной связи с 25 апреля по 4 мая. На выбор жителям южноуральской столицы предлагалось шесть тем: помимо «Острова сокровищ», это были «Приключения Маугли», «Герои произведений Чуковского», «Семья и любовь», «Все профессии нужны, все профессии важны» и «Музыкальный калейдоскоп».

Голосовать можно было с 14 лет.