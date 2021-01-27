Ледовые городки в Магнитогорске могут демонтировать

Виной всему внезапно пришедшее в Челябинскую область тепло

В Магнитогорске Челябинской области ледовые городки могут демонтировать раньше запланированного времени, поскольку уже несколько дней подряд в городе почти нулевая температура. Пока специалисты тщательно осматривают все горки, арки и ледяные скульптуры на предмет возможной поломки из-за тепла. Об этом накануне сообщили в мэрии Магнитогорска.

«С учетом погоды сегодня есть вероятность, что ледовые городки простоят чуть меньше по времени. Специалисты регулярно осматривают ледяные фигуры. В случае возникновения каких-либо недочетов мы предпримем все меры, чтобы горожане как можно дольше могли гулять по территории ледовых городков»,— сообщил глава администрации Правобережного района Александр Леднев.

В пресс-службе мэрии отмечают, что в 2020 году при возведении ледовых городков учли все недочеты, допущенные в 2019 году, когда ледовые фигуры и горки начали таять из-за теплой погоды, и сделали их более устойчивыми, массивными и изо льда более хорошего качества. Поэтому вероятность демонтажа городков хоть и есть, но очень мала.

В любом случае, если столбики термометров не опустятся ниже −5 градусов в ближайшие несколько дней, то некоторые конструкции все же придется демонтировать. В их числе — высокие сооружения и арочные своды.