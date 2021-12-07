Ледовые городки, елки, подсветка: как в Челябинской области готовятся к Новому году

Праздничные приготовления улиц начались во всех районах области

Готовиться к Новому году начали не только в столице Южного Урала, но и в других муниципалитетах региона. В городах и районах появятся горки, елки и ледяные скульптуры. Подробнее — в нашем обзоре.

На площадях Кусы и Магнитки появятся традиционные снежные городки и елки, в поселениях установят елки, построят горки и фигурки Деда Мороза и Снегурочки, улицы украсят праздничной иллюминацией.





В Копейске к 24 декабря построят ледовый городок с ледяными скульптурами. Тема городка в этом году — «Русские богатыри». Площадь Трудовой Славы украсят световыми инсталляциями. Также в новогоднюю ночь копейчан ждет салют. Мероприятия на открытом воздухе пройдут без ограничений, а хороводы вокруг елки в ДК отменят. В зрительный зал на новогодний спектакль пропустят только родителей с QR-кодом.





В Миассе в этом году обустроят целых три ледовых городка: на центральной площади, в машгородке и на стадионе «Южный».





В Магнитогорске городки появятся во всех районах города. Ледяные фигуры установят на площади Народных гуляний, в сквере «Консерваторский», в малом сквере Металлургов, в районе Дворца культуры железнодорожников, в сквере имени Б. Ручьева, на площади Победы. Этой зимой уникальным событием станет установка ледового городка в новом парке «Южный», благоустроенном в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».





В Еманжелинском районе к 23 декабря появится новогодняя иллюминация, баннеры, фонари и елки, а также снежный городок. В новогоднюю ночь жителей поздравят Дед Мороз и Снегурочка, а также прогремит фейерверк.

Напомним, в Челябинске главной темой ледового городка стал «Сказочный лес». На площадь Революции уже завезли лед для строительства фигур.