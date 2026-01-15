Лед на водоемах, где будут рубить купели в Челябинской области, промерз на полметра

А температура воды чуть выше нуля

В Челябинской области определены все места для традиционных крещенских купаний. В этом году по региону будет организовано 53 купели — на две больше, чем в прошлом году, но почти вдвое меньше, чем в 2020-м. Такие цифры были озвучены во время пресс-конференции в редакции «„Аргументы и факты“ — Челябинск».

В самом Челябинске и ближайших окрестностях оборудуют пять мест для купания: два на озере Смолино (на пляже «Солнечный берег» у Богоявленского мужского монастыря и на пляже «Смолино-парка»), два на Шершневском водохранилище (пляж «Каспийский берег» и пляж поселка Сосновка), а также на пляже «Восточный берег» Первого озера.





Купели будут открыты для посещения с пяти вечера 18 января до четырех часов дня 19 января.

«Пик посещения традиционно приходится на период с 23:00 до 01:00. Чтобы избежать столпотворения, мы приглашаем людей приходить пораньше, особенно учитывая, что на этот раз купания приходятся на воскресенье», — обратился к горожанам начальник Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Челябинска Валентин Гриднев.

Он особо подчеркнул, что уже в 16:00 19 января все купели будут закрыты для консервации, и просил не планировать омовение на это время.





Безопасность южноуральцев во время крещенских купаний будут обеспечивать спасатели, полиция и Росгвардия. На каждой купели также будет дежурить бригада скорой медицинской помощи с десяти часов вечера до трех часов ночи. В остальное время бригады скорой будут выезжать на все вызовы у купелей вне очереди.

«Серьезных происшествий на купелях у нас не было. В основном случаются казусы с пьяными: они падают, обдирают о лед колени и локти. Поэтому люди должны понимать, что идти купаться нетрезвым опасно», — напоминает Валентин Гриднев.

Трезвому человеку, если он физически крепок, у воды бояться нечего.



«Безопасность купелей уже заложена в их конструкцию», — заявил главный государственный инспектор Челябинской области по маломерным судам, заместитель руководителя ГУ МЧС России по Челябинской области Александр Ильин.

Для обустройства крещенской купели минимальная толщина льда должна составлять 25 сантиметров. На водоемах Челябинской области, где запланированы купания, лед уже достиг толщины 40–60 сантиметров, при этом выезд любого транспорта на лед категорически запрещен. Кстати, температура воды чуть выше нуля.

Все купели области оградят сверху и с четырех сторон под водой, чтобы купальщиков не затянуло под лед, а такое в России уже случалось. У каждой купели также будет работать громкая связь и освещение.

«Если в 2020 году только около 20% купелей были оборудованы пунктами обогрева, то в этом году теплые палатки или автобусы будут организованы на 35 площадках — это 66% от общего числа купелей. Здесь люди смогут переодеться, оставить вещи и согреться до и после омовения», — замечает Александр Ильин.

В прошлом году купели Челябинской области посетили около 19 тысяч человек. В этом году, несмотря на будний день после праздника, спасатели ожидают аналогичную посещаемость — порядка 20 тысяч человек.

В нескольких поселках Челябинской области отменили крещенские купели на водоемах.