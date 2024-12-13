Лебедя со сломанным крылом спасли в Челябинской области

Птицу направили на реабилитацию в приют

Краснокнижного лебедя-шипуна спасли неподалеку от Кыштыма. Сейчас он находится в приюте Карена Даллакяна на реабилитации, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

Птицу обнаружила женщина на пруду возле поселка Тайгинка. Она сообщила об этом в министерство экологии Челябинской области. Лебедя спасли благодаря совместной работе ведомства и сотрудников МЧС.

Во время осмотра выяснилось, что у птицы повреждено левое крыло, она истощена и нуждается в лечении. Лебедя отправили на лечение в приют «Спаси меня».