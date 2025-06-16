Лебеди пережидают лето в копейском храме

Птицы пробудут на территории храма до первых заморозков

В Копейске, на территории Покровского храма, вновь можно увидеть лебедей. Четыре птицы вернулись в пруд, где провели прошлое лето. Об этом рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.

Напомним, что лебеди провели зиму в специальном помещении зоозащитного фонда «Спаси меня». Из-за травм птицы не способны к полету и не могут жить в дикой природе.

«Желательно гостям храма не кормить лебедей, еды здесь достаточно. Плюс им добавляют в рацион специальный комбикорм — это идеальный вариант для лебедей-инвалидов. Если хотите помочь, можно принести такой комбикорм для водоплавающих птиц и передать администрации храма», — рассказал Карен Даллакян.

Лебеди останутся в храме до наступления первых холодов. Прихожане приложат все усилия для обеспечения комфортных условий их проживания.

Автор: Дарья Давтян