Лазареву субботу отмечают верующие 8 апреля

Это особый праздник для православных христиан

Сегодня, 8 апреля, православные христиане отмечают Лазареву субботу. Это важный праздник для верующих, поскольку именно после того, как Христос воскресил Лазаря, многие поверили в то, что он сын Божий. Подробнее о том, когда празднуется Лазарева суббота, история праздника, а также его традиции — в материале ИА «Первое областное».

Дата праздника

Лазарева суббота отмечается в шестой день шестой недели Великого поста. Таким образом, праздник не имеет постоянной даты. Сразу же за ним следует другой праздник — Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Вот только согласно историческим документам два эти события произошли не друг за другом: Христос воскресил Лазаря за месяц или два до входа в Иерусалим.

История праздника

Как пишет один из евангелистов, Иоанн, перед тем как отправиться в Иерусалим, Христос пришел в Вифанию к своим друзьям — Марфе, Марии и их брату Лазарю. Женщины сообщили Иисусу печальную новость — их брат умер. Христос попросил их провести его к гробнице, где покоилось тело Лазаря. Приблизившись к пещере, Иисус заплакал, а затем попросил, чтобы от входа отвалили камень. На что Мафра воскликнула, что делать этого не следует, ведь с момента его смерти прошло уже четыре дня и он смердит.

Иисус напомнил женщине их недавний разговор о том, что если она верит в Христа, то станет свидетелем чуда и увидит славу Божию. После этого камень от гробницы отвалили.

Стоя перед гробницей, Иисус прочитал молитву и сказал: «Лазарь! Иди вон!» И Лазарь, весь обмотанный погребальными бинтами, вышел из гробницы.

Увидев и услышав о том, что Христос воскресил человека, многие люди поверили в то, что он сын Божий. Священники же, видя всенародную любовь к Иисусу, задумали убить его.

Смысл праздника

Воскресение Лазаря является одним из знаковых чудес. Оно показывает, что Богу подвластны и жизнь и смерть и что те, кто верит в Христа и исполняет Божьи заповеди, будут воскрешены для жизни в раю.

Традиции праздника

В этот день в церквях во время праздничных служб священники меняют черную одежду на праздничную белую. Однако какие-то пышные празднества еще не приветствуются, так как по-прежнему продолжается пост. В этот день те, кто строго придерживается поста, могут позволить себе вареную пищу с растительным маслом, икру рыбы и немного красного вина.

Большинство верующих сегодня отправляются за вербой, чтобы вечером в субботу или утром в воскресенье прийти в храм и освятить ее.