Лазареву субботу отмечают православные христиане 27 апреля

Праздник часто называют Малой Пасхой

Накануне Вербного воскресенья православные христиане отмечают Лазареву субботу. Дата этого праздника ежегодно разная, в этом году он отмечается 27 апреля. В Лазареву субботу верующие вспоминают воскрешение Христом праведного Лазаря. Подробнее об истории праздника, его смысле и традициях — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Воскрешение Лазаря описано в Евангелии от Иоанна. Известно, что праведный Лазарь жил в Вифании вместе со своими сестрами Марией и Марфой. Все они были близкими друзьями Христа, и он часто останавливался в их доме.

Однажды Иисус получил весть от сестер о болезни Лазаря. Выждав два дня, он отправился к нему. По прибытии женщины сообщили ему о том, что Лазарь умер. Несмотря на то, что после смерти мужчины прошло уже четыре дня и он начал разлагаться, Христос велел отвести его к месту, где похоронили Лазаря, а также отодвинуть камень, закрывающий вход в гробницу. После этого он сказал: «Лазарь, выходи!», и мужчина, связанный погребальными пеленами, предстал перед Христом и всеми собравшимися там.

Весть о чуде быстро распространилась среди иудеев, и многие поверили, что Христос — тот самый обещанный мессия. Фарисеев это сильно разозлило, и они приняли твердое решение убить Христа.

Суть праздника

Как сообщают богословы, воскресение Лазаря — это символ победы над смертью. Совершив это чудо, Христос показал всем верующим, что придет время и они также будут воскрешены. Кроме того, это одно из главных свидетельств, что Иисус — это обещанный пророками Мессия.

Традиции праздника

В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, священники надевают праздничные белые одежды. Верующие покупают веточки вербы и освящают их во время вечерней службы. Несмотря на радостное событие, пышные празднества не приветствуются: по возвращении домой со службы можно провести тихое застолье в кругу семьи.

Кстати, для тех, кто соблюдает Великий пост, сегодня вводятся послабления: разрешено употребить рыбную икру и добавить в пищу растительное масло. Можно также выпить бокал вина.